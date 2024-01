MELBOURNE (AUSTRALIA) - Novak Djokovic si prepara per gli ottavi di finale degli Australian Open: l'avversario? Adrian Mannarino che ha battuto dopo cinque set lo statunitense Ben Shelton. Lo stesso campione serbo è tornato sull'episodio accaduto nella semifinale dell'ultima edizione degli Us Open quando, dopo aver battuto in tre set il classe 2002 di Atlanta, fece finta di rispondere ad una telefonata per poi sbattere l'apparecchio con espressione decisa.