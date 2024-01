Furlan, l'intervista: "Effetto Jannik? Esempio per tutti"

«Sinner è prontissimo per vincere uno Slam, la fase finale della scorsa stagione lo certifica. Il clima in Australia? È cambiato rispetto ai miei tempi, le condizioni variano maggiormente e bisogna sapersi adattare». Coach di fama internazionale, ex n. 19 ATP e recente capitano azzurro in United Cup, Renzo Furlan fa le carte agli Australian Open. Dall’effetto Sinner a Sonego e Cobolli sino alla sua storica allieva Paolini. «Jasmine è diventata più forte e consapevole – racconta – ma può e deve ancora migliorare tecnicamente».