MELBOURNE (AUSTRALIA) - Sinner batte Khachanov in tre set e vola ai quarti di finale degli Australian Open. Jannik si è imposto 3-0 (6-4, 7-5, 6-3), superando così il turno. Adesso aspetta di conoscere il suo prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra Rublev e de Minaur. Il match dei quarti è in programma mercoledì 24 gennaio, con orario ancora da definire. Non sarà a notte fonda comunque, ma un orario più accessibile, quando in Italia sarà mattina.