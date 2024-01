Panatta fa sognare l'Italia, con la sua previsione su Sinner. L'ex tennista azzurro alla Domenica Sportiva su Rai Due non nasconde il suo stupore per i continui progressi di Jannik: “Gli Slam durano due settimane - la premessa di Panatta - contrariamente ai tornei normali nel circuito. Per cui, la prima tappa è la prima settimana, arrivano i primi otto tennisti, partendo da un tabellone di 128 giocatori. Di conseguenza, è già questa una bella tappa“.