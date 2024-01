Tensione a Melbourne, volantini in campo per protesta: spettatrice bloccata davanti a Zverev

Partita interrotta per qualche minuto alla Margaret Court Arena di Melbourne nella sfida degli ottavi di finale tra Zverev e Norrie . Al terzo set una signora nel pubblico ha cominciato a lanciare volantini dietro il tennista, che prima ha guardato incredulo e poi ha stemperato la tensione con un sorriso. La gara è stata interrotta brevemente, giusto per dare il tempo al personale degli Australian Open di togliere i volantini e poi è ripartita senza problemi.

Cosa c'era scritto sul volantino

L’autrice del gesto è stata subito portata via. Inizialmente si era pensato a una protesta contro Zverev, che il 31 maggio andrà a processo per le accuse di violenza domestica e lesioni conto l’ex compagna Brenda Platea. In realtà però il messaggio era politico, a favore della Palestina. Le proteste a Melbourne non sono nuove, nelle precedenti edizioni ci sono stati anche lanci di vernice. La partita è proseguita regolarmente con la vittoria di Zverev in cinque set.