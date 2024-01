Svitolina a pezzi, si ritira dagli Australian Open in lacrime!

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Si è interrotta agli ottavi l'avventura di Elina Svitolina agli Australian Open, fermata da un infortunio alla schiena. La tennista ucraina si è dovuta arrendere al dolore durante il primo game del primo set nel match contro la ceca Noskova, che in quel frangente di gara comandava 3-0. I guai fisici non hanno permesso a Svitolina di giocare alla pari e alla fine ha alzato bandiera bianca, ritirandosi e scoppiando in lacrime: ha lasciato il campo piangendo, coprendosi il volto per la disperazione. È stata salutata dall'avversaria e dall'applauso del pubblico: i suoi Australian Open sono già finiti.