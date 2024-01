Non c'è pace per Alexander Zverev. Il 26enne, numero sei delle classifiche Atp, deve rispondere delle accuse di violenza domestica che due ex compagne gli hanno rivolto. Si tratta di Olga Sharipova e Brenda Patea, con la quale Zverev ha un figlio. Il tennista tedesco, che ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open (dove affronterà Carlos Alcaraz) è stato citato in tribunale da Brenda Patea, con la quale ha un figlio in comune.