McEnroe, che batosta a Sinner: "Rublev merita la semifinale"

John McEnroe si sbilancia e punta su Andrey Rublev, che affronterà Jannik Sinner nei quarti di finale dell'Australian Open. Il tennista russo non ha mai raggiunto una semifinale di un torneo del Grande Slam e cerca l'impresa contro l'azzurro. Secondo l'ex tennista statunitense, Rublev meriterebbe di raggiungere questo traguardo: "Purtroppo deve affrontare uno dei giocatori più in forma del tour al momento (Jannik Sinner), quindi è un compito molto difficile chiedere a Rublev di qualificarsi per la sua prima semifinale di un Grande Slam".