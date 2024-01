Novak Djokovic è il primo semifinalista degli Australian Open. Il serbo ha battuto Taylor Fritz, e ora aspetta la sfida tra Sinner e Rublev per scoprire il suo prossimo avversario. Una vittoria senza problemi per il numero uno al mondo, chiusa in quattro set, che si è comunque fatto notare per un momento di rabbia a bordo campo, stavolta rivolta verso il suo team.