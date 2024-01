Rublev non contiene la rabbia nella sfida con Sinner: racchettate sulle ginocchia

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Andrey Rublev è il suo sfogo autolesionistico nel match contro Sinner. Il tennista russo sul 4-3 sbaglia un colpo: pallina a rete e duro sfogo con tre colpi di racchetta sul proprio ginocchio. Non è la prima volta che reagisce così. Anche a novembre scorso, dopo un errore alle Atp Finals contro Alcaraz, aveva reagito prendendosi a racchettate sempre sulle ginocchia procurandosi delle escoriazioni. Problemi con la gestione della rabbia per Rublev, soprattutto nelle fasi caldi del match, visto che non è nuovo ad episodi del genere.