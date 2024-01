Paura per Sinner nel secondo set: si tocca gli addominali sofferente

MELBOURNE - Una smorfia e un massaggio veloce all’addominale. Sinner sul 3-2 al secondo set contro Rublev ha accusato un problema fisico. Stringe i denti, pareggia e va sul 3-3. Lo spavento per l’azzurro dura un paio di game, poi smaltisce il problema e continua la battaglia con il russo. Non concede nulla all’avversario, anzi, piano piano ritrova il ritmo giusto in campo per continuare su grandi livelli. Avanti di un set, continua alla ricerca della vittoria. L'intensità di gioco aumenta, Sinner ci mette la forza e mette il problema alle spalle. Si va avanti.