Sinner fuori dalle candidature agli Oscar: una vergogna!

Come vada vada venerdì contro Djokovic , Jannik Sinner ha dimostrato che ormai è solo una questione di tempo per la vittoria in un Grande Slam. Dopo le Atp Finals, dopo la Coppa Davis, al primo appuntamento importante della nuova stagione il tennista italiano ha scaraventato fuori dal campo ogni suo opponente per presentarsi alla semifinale contro il numero uno del mondo, una sfida che sta diventando una classica del circuito Atp. E che si ripeterà agli Australian Open.

Con quell’aria da bravo ragazzo tutto pane e tennis, Jannik ha sorriso a tutti e poi ha buttato fuori ogni avversario . Genio e sregolatezza. Ma non nell'interpretazione comune. Genio è un genio: perché altrimenti non farebbe quello che sta facendo. La sregolatezza sta nel suo talento, senza regole che possano imbrigliarlo. Senza apparenti limiti.

Miglior film, miglior regia, miglior attore

Oggi sono arrivate le candidature ufficiali agli Oscar. Ecco, Jannik vincerebbe in quasi tutte le categorie principali.

Miglior film. Il film del suo ultimo anno, del suo ultimo periodo, è la continua ascesa di un ragazzo solo apparentemente normale, che ora guarda in faccia i grandi dello sport senza paura di arrossire. Una pellicola a colori, sempre più saturi via via che il tempo conferma una crescita con i crismi dell’inesorabilità.

Miglior regia. La sua. Questo percorso è tutto merito suo (e del suo staff). Il suo talento ha avuto bisogno di essere alimentato dai successi ma anche di essere fortificato dalle cadute. Una maturazione necessaria per padroneggiare tutti i ferri del mestiere.

Miglior attore protagonista. In Italia già lo è. Lo sta diventando anche in giro per il mondo. Quella Coppa Davis vinta da leader ha confermato le sue doti indiscutibili e ha definitivamente acceso i riflettori su di lui. Difficile ormai tornare indietro.

Migliori effetti speciali. La vittoria dell’Italia nella Davis cosa altro è stata se non un effetto speciale? Qualcosa che sulla carta non esiste, sembra impossibile, ma poi viene mostrata sullo schermo a tutti. Prima realistica e poi reale.

Si potrebbe andare avanti ma il concetto è chiaro: Jannik è pronto per prendersi i riconoscimenti internazionali. L’Australia sarebbe una stupenda scenografia per il suo successo definitivo. Ma se non sarà lì, sarà comunque presto.