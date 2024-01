La prima serale di Sinner contro Rublev si è conclusa tardi ma non in orario proibitivo, a Melbourne era l'1.20. La rimonta al tie-break da 1-5 a 7-5 gli ha fatto risparmiare un set di fatica e ora Jannik può godere di due giornate di riposo, come gli era accaduto dopo la vittoria nel primo turno di due domeniche fa. Lo slittamento dell’inizio del match tra l’italiano e il russo, con il rischio che la gara finisse a notte fonda, aveva alimentato subito le polemiche sugli orari notturni.