Sinner, che spettacolo: ascolti da record agli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) - È sempre più Sinner-mania: la 'Warner Bros. Discovery', che detiene i diritti degli Australian Open, annuncia il suo record di ascolti per una 'partita italiana' del torneo di Melbourne. La sfida tra Jannik e il russo Andrej Rublev, disputata ieri (23 gennaio) e valida per i quarti di finale del primo Slam stagionale, è stata seguita da 425mila spettatori equivalenti al 20,5% di share sul target Pay TV con Eurosport 1 primo canale italiano durante la messa in onda. I dati sono impressionanti: 3,5% dello share televisivo totale e un picco d’ascolto di 594mila amr.