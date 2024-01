Sinner-Djokovic semifinale: orario e dove vedere in tv gli Australian Open

Sarà di nuovo Sinner contro Djokovic . Dopo la leggendaria sfida in Coppa Davis , il numero quattro al mondo sfida in semifinale il campione serbo: in palio la finale degli Australian Open . Superati senza troppi patemi i primi quattro turni (contro van de Zandschulp , de Jong , Baez e Khachanov ), l'altoatesino si è liberato di Andrey Rublev ai quarti di finale (6-4 7-6 6-3) senza concedere neppure un set ai suoi avversari. Ora di fronte ha l'ostacolo più difficile di tutti.

Sinner-Djokovic, i precedenti

Il match tra il 22enne di San Candido e il numero uno al mondo è ormai diventato un classico. Solo la scorsa stagione i due si sono affrontati in semifinale a Wimbledon, con Nole che ha avuto la meglio in tre set, e due volte al torneo dei maestri nel giro di pochi giorni: successo dell'azzurro nella seconda sfida del gruppo verde (7-5 6-7 7-6 il punteggio) e trionfo del serbo nella finalissima (doppio 6-3). A chiudere l'anno, il match da sogno di Malaga, in Coppa Davis, quando l'altoatesino ha annullato 3 match point al 24 volte campione Slam per spuntarla poi con un break chirurgico 6-2 2-6 7-5. In precedenza Sinner e Djokovic si erano già incontrati nei quarti di finale di Wimbledon nel 2022, quando l'azzurro avanti 7-5 6-2 si fece rimontare con un parziale di 6-3 6-2 6-2, e la prima volta in assoluto fu a Monte Carlo nel 2021 (6-4 6-2 per Nole). In totale, sei precedenti: quattro vittorie del serbo contro due dell'italiano.