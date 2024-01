Sinner, coach Vagnozzi crede alla finale: "Così può battere Djokovic"

MELBOURNE (AUSTRALIA) - "Comunque vada sarà una bellissima partita e una bellissima esperienza: se Jannik dovesse vincere saremmo contentissimi di disputare la prima finale Slam, se invece dovesse perdere, proveremo ad imparare ancora qualcosa da un campione come Novak". Queste, a poche ore dalla semifinale degli Australian Open tra Sinner e Nole Djokovic, le parole di Simone Vagnozzi ai microfoni di 'Sky Sport'. Ma il coach del 22enne azzurro (n.4 Atp) alla vittoria ci crede e ha spiegato anche cosa deve fare il suo allievo per superare il serbo numero uno del mondo, che a Melbourne ha vinto gli ultimi quattro tornei disputati (saltando quello del 2022 perché non vaccinato contro il Covid).