Il Festival di Sanremo vuole Sinner: trattativa in corso, i dettagli

Jannik Sinner al Festival di Sanremo? Possibile. Il tennista italiano, atteso dalla sfida contro Djokovic nella semifinale degli Australian Open, è corteggiato da Amadeus, i contatti sono in corso, e anche al fuoriclasse altoatesino piacerebbe, a quanto si apprende, partecipare all'evento tv per eccellenza. Il problema, però - a parte le questioni di budget - sarebbero gli incastri nel fitto calendario di impegni di Sinner, che dal 5 febbraio è atteso al torneo Atp di Marsiglia. Tra la città francese e quella ligure c'è una distanza di 255 chilometri: in macchina si tratta di un viaggio che dura circa 3 ore. Si potrebbe ipotizzare anche un più rapido spostamento in elicottero. Le giornate buone potrebbero essere quelle di mercoledì 7 o giovedì 8 febbraio, nelle quali si giocano gli ottavi di finale del torneo di Marsiglia, spalmati in due giorni.