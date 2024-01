"Buongiorno" e poi un cuore disegnato. Jannik Sinner ha mandato un messaggio agli italiani dopo il successo contro Nole Djokovic che gli è servito per raggiungere la finalissima degli Australian Open. La palla del match point è arrivata di prima mattina in Italia alla luce del fuso orario. Gli australiani inizialmente non hanno capito il significato della parola "Buongiorno". Dall'altra parte del mondo invece era tutto estremamente chiaro...