Djokovic in lacrime dopo la sconfitta contro Sinner: la reazione è emozionante

"È stata una delle peggiori partite del Grande Slam che abbia mai giocato, non è bello giocare così. Il livello del mio tennis non è stato buono. Mi aspetto sempre il meglio da me stesso e questa volta non è stato così. Questa sconfitta non significa l'inizio della fine, spero di avere la possibilità di tornare ancora una volta e provare queste emozioni". Al termine del match contro Jannik Sinner, vinto dall'azzurro in quattro set, Novak Djokovic manifesta tutta la sua delusione in conferenza stampa.