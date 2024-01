Berrettini, il messaggio emozionante a Sinner dopo la vittoria su Djokovic

L'Italia si è svegliata come meglio non avrebbe potuto. Merito della nostra stella Jannik Sinner che asfalta in semifinale il numero uno al mondo Nole Djokovic (non esattamente uno di passaggio) e si prende con una naturalezza impressionante la finale di uno Slam. La prima in carriera (speriamo di molte altre). A fargli i complimenti c'è un paese intero e fra le tante, tantissimi voci che si accavallano sui social ce n'è una più bella delle altre. Una voce che appartiene a chi l'Italia in uno Slam ce l'aveva già portata: Matteo Berrettini. Sì, proprio l'azzurro che a luglio del 2021 sfiorò l'impresa leggendaria di battere Nole (ancora lui) sull'erba di casa. Non ci riuscì ma l'impresa restò tale. Ora ci proverà Sinner contro Medvedev o Zverev in una finale che lo vedà partire da favorito.