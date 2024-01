Sinner-Medvedev finale: orario, data e dove vedere in tv gli Australian Open

Sarà Sinner contro Medvedev la finale degli Australian Open. Il numero quattro al mondo si ritroverà davanti il russo numero tre del mondo Daniil Medvedev che dopo aver superato nei quarti il polacco Hurkacz ha avuto la meglio in semifinale contro il tedesco Zverev al termine di una partita che è stata una maratona. Superati senza troppi patemi van de Zandschulp, de Jong, Baez, Khachanov, Rublev e Djokovic, l'altoatesino avrà adesso di fronte l'ultimo ostacolo prima della gloria.

Sinner-Medvedev, orario e data della sfida

La sfida tra Sinner e Medvedev è in programma domenica, 28 gennaio, a Melbourne. La sfida andrà in scena sul campo centrale Rod Laver Arena in Australia nel corso nel corso della sessione pomeridiana. L'orario previsto è alle 9.30 ora italiana, una scelta che premia anche il pubblico italiano.

Sinner-Medvedev, dove vederla in tv

La finale tra Sinner e Medvedev sarà visibile in diretta tv sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2, presente anche su Dazn e su Sky (ai canali 210 e 211), e su Tim Vision. In streaming sarà visibile su Discovery+ e su Skygo, NowTv e Dazn.