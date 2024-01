Sinner, il pronostico di Panatta per la finale: "So già come finirà"

Scaramanzia, questa sconosciuta. Adriano Panatta, l'ex grandissima stella del tennis azzurro, è talmente certo di come finiranno questi Australian Open che lo dice in barba a qualsiasi possibile scongiuro. Lo aveva già fatto un pronostico simile prima della partita decisiva nella finale di Davis tra Sinner e De Minaur e andò a finire esattamente come aveva previsto. La speranza è che pure stavolta il risultato sia lo stesso: "Mi sono svegliato alle 4.30 per vedere questo match e devo dire che, specialmente nei primi due set, ho visto un tennis che non avevo mai più visto nella mia lunga vita", ha detto Adriano visibilmente colpito. La qualità messa in campo da Sinner contro Djokovic è stata impressionante. Una superiorità che ha sorpreso tanto Djokovic quanto Panatta, incollato alla tv nonostante l'orario proibitivo.