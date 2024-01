Il record di Sinner contro Djokovic: non era mai accaduto in uno Slam

MELBOURNE (Australia) - La vittoria di Jannik Sinner ottenuta agli Australian Open contro Novak Djokovic è stata celebrata in tutto il mondo. Il tennista altoatesino ha centrato la prima finale in uno Slam della propria carriera al termine di una prestazione eccellente. La vittoria ottenuta in quattro set (6-1, 6-2, 6-7, 6-3) racchiude molti dati che certificano il dominio del tennista azzurro.

Sinner, nessuna palla break a Djokovic

Il dato più eclatante riguarda le zero palle break per il serbo. Jannik Sinner non ha concesso alcuna possibilità all’avversario di strappargli il servizio: nei quattro set, insomma, Djokovic non si è mai trovato a un punto dal break sull'italiano. Una situazione mai accaduta in precedenza nella carriera del serbo durante uno Slam. Analizzando i numeri della partita, Sinner ha compiuto un solo doppio fallo nell’arco della sfida contro i quattro commessi dal serbo, ha messo a segno due aces in più (9-7) e ha commesso quasi la metà degli errori gratuiti (28-54) rispetto a Djokovic.