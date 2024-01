Perché Sinner è diverso dagli altri: i motivi di una crescita senza fine

Se batti il numero uno del mondo nel suo giardino di casa diventa difficile evitare paragoni ingombranti. Schivata la tentazione di chiedere a Sinner di vincere una ventina di Slam alla vigilia della sua prima finale, accostarlo a Federer, Nadal e allo stesso Djokovic non è una blasfemia. L’azzurro vincerà molto, speriamo già a partire da domani, ma quella che resta impressa, ricostruendo a ritroso la sua breve e già ricchissima carriera, è la crescita alla giapponese: costante e inesorabile in tutte le materie, come si direbbe a scuola. Nei quattro tornei dello Slam, Jannik prima della finale conquistata ieri, ha ottenuto più o meno risultati equivalenti: semifinale in Australia e a Wimbledon, quarti di finale sulla terra del Roland Garros e agli Us Open.