Pennetta regina degli Us Open: “Sinner, ecco cosa ti serve per vincere”

«Mi aspettavo un match più tirato, non pensavo che Sinner potesse vincere così nettamente. La differenza tra le nostre finali negli Slam? Sicuramente l’età». Flavia Pennetta è in ordine cronologico l’ultima campionessa Slam italiana. L’anno prossimo compirà dieci anni il suo trionfo nella storica finale degli US Open contro l’amica Roberta Vinci. Oberata dagli impegni da mamma (ha tre figli), la brindisina è comunque riuscita a seguire le fasi calde della semifinale tra Sinner e Djokovic: «Ho acceso la tv al tie-break del terzo set, poi ho portato i bambini a scuola e ho visto il finale in caffetteria con dei genitori dei compagni di mio figlio. Dopo ho seguito anche Medvedev-Zverev». Realmente impressionata dai risultati conseguiti, Flavia non lesina complimenti per l’azzurro numero 4 del mondo: «Dopo il terzo set potevano esserci insicurezze, lì invece Jannik è stato perfetto. Io ho avuto una bellissima carriera, ma lui è un predestinato. A 22 anni la prima finale dello Slam, è già stato finalista al Masters e ha vinto un Masters 1000, oltre alla Coppa Davis. La direzione è ben chiara e ci terrà attaccati alla tv per anni». Tramite le proprie emozioni Pennetta ha l’arduo compito di far immedesimare gli appassionati in ciò che Sinner si troverà a vivere domani, poche ore prima della finale: «A volte quando inizi uno Slam senti di poter far bene e Jannik secondo me è arrivato pronto fisicamente e mentalmente, forte del grande finale del 2023. Prima della mia finale provai un misto di tensione, ansia e timore. Sapevo che era la mia chance e non volevo sprecarla, lui da questo punto di vista arriva con serenità. Un pronostico? Medvedev non muore mai, ma in questo momento Jannik ha qualcosa in più. Deve fare un passo avanti e togliergli tempo. Daniil conosce le emozioni di una finale Slam, ma l’approccio di Sinner non mi preoccupa».