Barazzutti senza filtri: "Sinner è il più forte al mondo. Favorito con Medvedev"

Jannik Sinner è sulla bocca di tutti. Dopo il successo contro Nole Djokovic che gli ha permesso di arrivare in finale agli Australian Open, anche Corrado Barazzutti, ex numero 7 del ranking mondiale e supercoach di Musetti, ha detto la sua sul momento dell'altoatesino: "Il serbo è il più grande giocatore nella storia del gioco ma non è superman - ha detto all'Adnkronos - gli anni passano anche per lui è mi sembra che Sinner abbiamo ormai messo la freccia e sia in corsia di sorpasso. Il futuro è di Sinner che è in crescita continua e nei prossimi anni di finali Slam ne giocherà tante".