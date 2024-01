Djokovic si ferma dopo il ko con Sinner: "Tornerà in campo a marzo"

ROMA - "Se Sinner battesse di nuovo Djokovic potrebbe segnare una tappa diversa nel suo ritiro". Questo diceva Adriano Panatta prima della semifinale degli Australian Open poi vinta dall'azzurro contro il serbo numero uno del mondo, che in effetti sembra aver accusato il colpo per la sconfitta sul cemento di Melbourne dove aveva vinto il titolo nelle ultime quattro occasioni in cui aveva giocato (assente nel 2021 perché non vaccinato contro il Covid).

Djokovic, pausa dopo il ko con Sinner

"Questa sconfitta non significa l'inizio della fine, spero di avere la possibilità di tornare ancora una volta e provare queste emozioni" ha detto Djokovic in lacrime dopo la sconfitta contro Sinner, che ha lasciato il segno tanto che il 36enne numero uno del ranking sembra ora deciso a fermarsi per un po', almeno fino al 6 marzo. Secondo i media serbi infatti Nole non parteciperà a tornei in febbraio e tornerà in campo solamente al Masters 1000 di Indian Wells.