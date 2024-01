Arnaldi sicuro: "Sinner non si farà influenzare"

Di ritorno dall’Australia, dove è entrato per la prima volta nel tabellone principale, Matteo Arnaldi è stato protagonista di un evento nella sede del Comune di Genova dove, dopo aver palleggiato con giovani atleti di alcune scuole tennis, ha raccontato le sue recenti emozioni legate alla vittoria della Coppa Davis e ha svelato i progetti per la nuova stagione.

Matteo, il suo 2023 è stato fantastico. Che effetto le fa?

«Sicuramente molto piacere. Genova diventerà capitale dello sport. Ci sono tantissimi atleti liguri che rappresentano la regione in giro per il mondo. Personalmente sono felice di aver vinto la Coppa Davis».

Una cavalcata trionfale che nessuno dimenticherà mai.

«È stato un evento importantissimo e bellissimo. Ci sono stati degli intoppi e partite difficili. A Malaga, nella prima gara contro l’Olanda, ho perso con tre match-point falliti. Poi Jannik ha fatto tanti punti importanti per noi, ma in generale direi che siamo sempre stati una squadra molto unita».

C’è un’immagine che ricorda particolarmente della finale vinta con l’Australia?

«Il più bel momento è stato quando la palla di De Minaur è andata fuori e ci siamo abbracciati tutti».

Siamo nel 2024. Nuova stagione, nuovi obiettivi. Quali sono quelli di Arnaldi?

«Onestamente ce ne sono tanti. Già uno l’ho raggiunto, entrando nel tabellone degli Australian Open. Poi mi piacerebbe giocare qualche torneo ATP in più e di livello. Penso ai tabelloni principali di Indian Wells, Miami o Montecarlo. Ovviamente, punto anche a salire nel ranking e sarebbe bello essere testa di serie a livello Slam».

Tanti obiettivi ma sarebbe contento se…

«Vincessi uno Slam (ride; ndr). No, dai, sarei contento se continuassi il mio percorso di crescita e raggiungessi i risultati che mi sono prefissato, ma un passo alla volta».

Chi potrebbe vincere davvero uno Slam è il suo compagno di Davis, Jannik Sinner. Pronto a fare il tifo per lui? «Quello sempre, quando giocano gli italiani si fa, e in questo caso ancor di più».

C’è una qualità di Sinner che le piace particolarmente?

«In generale, ha un buon tempo sulla palla. Dritto o rovescio non fa tanta differenza per lui. Mi piace molto come colpisce la palla e poi è sempre lì nel match. Non si fa condizionare, fa sempre il suo gioco»

Jannik è sempre concentrato sul tennis ma parlerà anche di altro, no?

«Parliamo di Formula 1, di motori in generale, anche se, sia con Jannik che con gli altri italiani, alla fine si discute quasi sempre di tennis e di come potersi migliorare».

La crescita di Sinner e degli altri è la certificazione che è in atto una rivoluzione nel tennis azzurro?

«Non credo sia in atto, c’è già stata a mio avviso. Quello che vediamo ora è il risultato di quanto fatto dalla FITP negli anni passati, il frutto del lavoro cominciato tento tempo fa. Speriamo di continuare e far appassionare sempre più ragazzi al tennis».

Intanto lei è qui, nella sua regione, con tanti giovani che la guardano con ammirazione…

«In Liguria ci sono tanti talenti nello sport. Nel tennis, poi, ne sono venuti fuori parecchi: Fognini, Mager, me. È stato fatto un buon lavoro da parte della federazione, che ci sostiene sempre, anche con le strutture adeguate».