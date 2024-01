De Rossi: "Tifo per Sinner. E quando ero a New York con mia moglie..."

Nella conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Roma, Daniele De Rossi ha parlato anche di Jannik Sinner che è in finale negli Australian Open. Il tecnico giallorosso tifa per lui: "E' emozionante vederlo. Lo sport italiano arriva sempre nell'elite, questo è uno sport tanto popolare, fa il giro del mondo. Jannik è italiano, educato, pulito, non lo conosco, sembra una bella persona. Ero in vacanza a New York con mia moglie, mettevamo la sveglia per vederlo a Torino, idem per la Cpppa Davis. E' un orgoglio, purtroppo ho tante cose da fare che non so se lo vedrò, ma spero faccia una grande finale".