Il porta trofeo degli Australian Open di Luis Vuitton: tutti i dettagli

I bauli su misura, realizzati per custodire i due trofei destinati ai vincitori dell'Australian Open, sono stati realizzati da Louis Vitton. Si tratta de la Norman Brookes Challenge Cup per gli uomini e la Daphne Adkurst Memorial Cup per le donne. I bauli sono stati esposti all’inizio delle due finali: ieri prima del match tra la Sabalenka e la Zheng (chiuso con il successo della bielorussa in due set), e oggi, prima dell'inizio della sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev.