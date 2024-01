Sinner e la frase virale: “Sono morto”. Da lì parte la rimonta a Medvedev

ROMA - Le imprese nate dalla sofferenza, quelle compiute rialzandosi a un passo dal crollo sono le più belle. Epiche come quella compiuta da un indomito Jannik Sinner, capace di non mollare e di rimontare due set di svantaggio a un campione come Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open, la prima in uno Slam per il 22enne altoatesino che se l'era presa dominando il numero uno del mondo Nole Djokovic nella sfida precedente.