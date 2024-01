La frase di Vagnozzi a Sinner che ha cambiato la finale contro Medvedev

Simone Vagnozzi, allenatore di Sinner, si fa sentire. "Adesso bisogna cambiare qualcosa, devi cambiare qualcosa. Da questo momento". Lo sguardo di ‘Vagno’ è sicuro e convincente. Scuote Jannik . Il punteggio è 5-1 per Medvedev. Sinner indietreggia in risposta, alza le traiettorie. Medvedev sente che qualcosa, a livello tattico e di inerzia, sta cambiando. L’azzurro recupera un break (5-3) e si procura anche la chance per realizzarne un secondo. Medvedev trova energie insperate e qualche colpo d’alta classe. Vince il secondo parziale 6-3 ma la musica non è più la stessa.

Lo sguardo di Sinner dice tutto

La balalaika russa viene sostituita dal pianoforte di Jannik Sinner, che rallenta e accelera a proprio piacimento. Ha il vantaggio di servire per primo e mettere un po’ di pressione a Medvedev. Sul 5-4 Sinner realizza il break, stringe il pugno. Lo sguardo verso il proprio angolo, dove esultano Vagnozzi e Cahill, è diametralmente opposto a quello di fine primo set. Il parziale è azzurro. Gli occhi di Sinner raccontano un ‘turning point’. È il punto di svolta. Medvedev non riesce più a giocare il tennis del primo set e mezzo. Non riesce più a mettere in pratica gli schemi di inizio match. Il quarto set è molto simile al terzo. Gli scambi si allungano, il fisico di entrambi è allo stremo. Ma Sinner è un altro, ha cambiato marcia. Mentale, fisica, tecnica, tattica. La partita è nelle sue mani, anche se Medvedev combatte come un leone. Ancora un 6-4 per Sinner.

L'allungo decisivo di Sinner

Jannik vuole riscrivere la storia, rimontando la sua prima finale Slam da uno svantaggio di due set. Si gioca da oltre tre ore. Non tantissimo, considerando che sta per iniziare il quinto set. Ma entrambi (soprattutto il russo) vanno veloce tra un punto e l’altro. Medvedev ha anche un piccolo fastidio al piede, che non sembra però dargli troppo fastidio.