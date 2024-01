Sinner e la telefonata commovente alla mamma: "Non volevo disturbarla"

L'aneddoto della telefonata con la mamma

L'unica cosa che desidera Sinner è tornare a lavorare: "Come prima, è un successo importante per me e per il mio team, ma non cambia niente di quello che sono, un ragazzo abbastanza semplice e non vedo l’ora di tornare a lavoro". ?E poi Jannik racconta con la sua solita semplicità un aneddoto. La mamma di solito passeggia per il nervosismo durante le sue partite: "Mamma ieri ha passeggiato per 4 ore? Non lo so, l’ho chiamata velocemente però era con gli amici a festeggiare quindi non volevo disturbarla”. Questo è Jannik Sinner.