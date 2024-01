Mourinho festeggia Sinner: i complimenti social fanno impazzire i tifosi

Sinner, il messaggio di Mourinho dopo la vittoria

Sinner ha ribaltato ogni pronostico, ha reagito e Medvedev non ha potuto più nulla quando l'azzurro ha trovato la quadra e ha messo a segno un punto dopo l'altro. Dopo il successo in tantissimi si sono complimentati con Jannik e tra questi c'è anche l'ex allenatore della Roma José Mourinho: "Bravo!" con una serie di emoji che battono le mani, questo il messaggio sotto il post che ritrae Sinner sorridente con il trofeo appena vinto. Non è la prima volta che il portoghese si interessa al tennis azzurro: anche dopo la vittoria in Coppa Davis il tecnico si era complimentato con la squadra guidata da Volandri.