Panatta sbotta in diretta tv: “Basta paragoni tra Sinner, me o Pietrangeli”

"Ma perchè ogni volta bisogna dire chi è il più forte?". Adriano Panatta, nel corso della Domenica Sportiva, risponde così all'ennesima domanda sul paragone tra lui, Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open e Nicola Pietrangeli. "A me la cosa che mi manda al manicomio è che ancora fanno i paragoni tra me, Sinner e Pietrangeli", ha dichiarato.

Panatta sui paragoni con Sinner

Sinner ha portato a casa il torneo, sconfiggendo Djokovic in semifinale e Medvedev nella finalissima: "Quando c’è un talento come Sinner - continua Panatta - lui nemmeno ci pensa a noi, ma non deve fare la corsa su di noi, deve farla su Djokovic, Nadal, Federer, perché lui ne vincerà tanti di Slam. Per cui queste cose, ogni volta bisogna dire chi è il più forte, perché?”.