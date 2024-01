Alessandro Cattelan e il trionfo di Sinner: "Jannik ci ha insegnato due cose fondamentali"

Jannik Sinner è stata una calamita emotiva. Ci ha presi tutti, lì davanti alla tv e non ci ha mollati per tre ore e mezza. Ci ha fatto esultare come mai ma prima ci ha fatto soffrire, come era prevedibile e come la narrativa di uno sport come il tennis prevede. Figuriamoci una finale di uno Slam. La prima, a 22 anni. Roba da brividi forti. "Ieri abbiamo assistito ad un pezzo di storia dello sport, ma anche di vita in cui libertà, volontà e dedizione possono portare a grandi cose!". Alessandro Cattelan - conduttore del programma "Stasera c'è Cattelan... su Rai 2" - ha voluto raccontare il suo Sinner-Medvedev. Un'esperienza che difficilmente si potrà dimenticare. "Domenica mattina ho seguito la partita come credo abbia fatto la maggior parte degli italiani. È sempre bello come eventi sportivi come questo diventino un momento collettivo in cui appassionati di sport, ma non solo, si uniscono. Dopo aver perso i primi due set, Sinner ha conquistato gli altri tre con una rimonta incredibile, con cui è diventato il primo italiano a vincere l’Australian Open. Giovanissimo, a soli 22 anni, ha dimostrato che determinazione, dedizione, fatica e una grande capacità di concentrazione possono portare a grandissimi risultati come questo. Mi è piaciuto molto il ringraziamento ai genitori, in cui sottolinea la libertà che gli hanno sempre concesso nel fare quello che desiderava, mai sotto pressione".