Effetto Sinner, il Masters 1000 di Parigi trasloca da Bercy: cosa è successo

PARIGI (FRANCIA) - Importante novità sul Masters 1000 di Parigi: la Federazione francese di tennis ha infatti annunciato che il torneo indoor Paris Masters si sposterà in una nuova sede a partire dall'edizione del 2025. Il torneo lascerà la sua sede storica, la Bercy Arena, per traslocare in una 'location' più grande, la 'Paris La Défense Arena' con la capacità dell'impianto che aumenterà dai 17mila ai 23mila spettatori. Bercy ospiterà dunque l'evento, per l'ultima volta, dal 28 ottobre al 1 novembre del 2024.