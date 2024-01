Sinner salta Marsiglia: c’entra Sanremo? Il nuovo calendario di Jannik

MARSIGLIA (FRANCIA) - Reduce dal trionfo agli Australian Open , il programma di Jannik Sinner subisce significative variazioni, a cominciare dal torneo Atp 250 di Marsiglia , al via il prossimo 5 febbraio e al quale il campione di San Candido era iscritto. Sì, perché un post su 'X' degli organizzatori dell' evento nel sud della Francia rende nota la rinuncia ufficiale del 22enne talento azzurro: " Sinner forfait, negoziazioni in corso con Zverev. La risposta è attesa in giornata ".

Sinner salta Marsiglia: c'entra Sanremo? I dettagli

Dietro la rinuncia di Sinner al torneo marsigliese ci sarebbe la partecipazione come ospite al Festival di Sanremo. L'ostacolo principale per Amadeus - che 'spinge' per portarlo sul palco del Teatro Ariston - era dato proprio dalla collocazione temporale del torneo francese, qualora Jannik fosse rimasto nell’entry list: Le date tra i due eventi coincidono quasi perfettamente: la kermesse musicale è in programma dal 6 al 10 febbraio mentre il torneo marsigliese verrà disputato tra il 5 e l'11. Con la rinuncia a Marsiglia, vedremo Jannik sul palco dell'Ariston? La situazione è da monitorare.

Sinner, gli imminenti impegni: lo attende Mattarella

Jannik dovrebbe fare rientro domani in Italia da Melbourne (tornerà a casa, a Bolzano), per poi spostarsi a Roma nella serata di mercoledì 31 gennaio in vista dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che riceverà i vincitori della Coppa Davis giovedì 1° febbraio alle 16. Incontro in cui, a questo punto, Sinner si presenterà non solo con l’insalatiera d’argento conquistata a Malaga ma anche con il trofeo dell’Australian Open conquistato ieri a Melbourne.