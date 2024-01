Sinner arriva a Roma: cosa farà adesso, tutto il programma dei prossimi giorni

«Ho chiamato i miei genitori molto velocemente dopo la vittoria, erano con degli amici a festeggiare. No, che non mi hanno ignorato, dai, però non volevo disturbare la festa». Umile, simpatico, atipico: semplicemente Sinner .

Sinner, foto di rito

All’indomani dello storico trionfo all’Australian Open, la giornata di ieri come da tradizione è stata dedicata alle foto con l’ambita Norman Brookes Challenge Cup. Immerso nel verde cittadino del Royal Botanic Gardens di Melbourne, a pochi passi dalla Rod Laver Arena, Jannik si è presentato all'appuntamento con un look casual: t-shirt, cardigan, pantalone in drill e scarpe bianche dello sponsor tecnico. La campionessa femminile Aryna Sabalenka aveva invece optato per un vestito bianco, dopo il variopinto vestito rosa floreale della vittoria 2023.

Sinner, quanta semplicità

Durante la premiazione l’omaggio ai genitori è stato una lezione di vita, un riconoscimento quasi inatteso da parte di un ragazzo che protegge i propri affetti. Papà e mamma Sinner non si fanno vedere spesso pubblicamente, anche se nell’ultimo anno il padre Hanspeter è stato più presente nel box. Questo per la gioia del figlio e del suo team, date le ottime doti da chef.