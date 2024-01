Berrettini in versione calciatore? La foto a sorpresa a Roma

ROMA - Tra i messaggi di complimenti inviati a Jannik Sinner dopo il trionfo agli Australian Open non è mancato quello del collega Matteo Berrettini , che a Melbourne è stato costretto all' ennesimo forfait per infortunio . E in attesa di poter tornare a impugnare la racchetta nel circuito Atp, il 27enne tennista si è dedicato al calcio nella sua Roma.

Berrettini si dà al calcio?

A postare in una storia Instagram alcune immagini che lo ritraggono impegnato in campo è stato lo stesso Berrettini, che ha voluto assistere e sostenere alcuni suoi amici durante una partita di calcio a 8. Non da calciatore però, perché il finalista di Wimbledon 2021 non indossava la divisa né tantomeno gli scarpini. Per lui un ruolo da 'assistente tecnico' in panchina, dove ha assistito al match bardato e con un cappello di lana in testa prima di posare con la squadra per una foto ricordo a fine partita. "Che notti queste notti. Notti fredde ma sudate" le parole con cui Berrettini, romano ma tifoso della Fiorentina, ha accompagnato la sua storia social.