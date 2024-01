Sinner pensa solo al tennis: cosa ha fatto stamattina a Roma

ROMA - L’arrivo in Italia e il soggiorno a Roma. Jannik Sinner con la coppa vinta all’Australian Open è alle prese con gli impegni istituzionali nella Capitale. Conferenza, foto al Colosseo, domani l’incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella insieme ai compagni della Davis. Ieri ha cenato nella sua suite dell’hotel con vista sulla città eterna e stamattina si è allenato in palestra. “Si torna prima di un’altra giornata piena”, la didascalia del suo post Instagram. Il tennista ha già messo in agenda un volo privato che lo porterà a Nizza, dove potrà godersi il trionfo australiano in un clima più intimo e inizierà a lavorare in vista dell'ATP 500 di Rotterdam (10-18 febbraio).