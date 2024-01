Panatta, il cavallo in regalo e l'incidente durante il matrimonio di Bertolucci: il retroscena divertentissimo

Continuano gli imperdibili aneddoti raccontati da Adriano Panatta e Paolo Bertolucci durante il podcast "La telefonata". Un prodotto realizzato dalla Fandango Podcast che permette alle due ex stelle del tennis mondiale - oggi grandissimi amici - di ripercorrere la loro carriera dentro al campo e le loro scorribande in giro per il mondo. Nell'ultimo episodio Panatta ha ricordato un episodio divertentissimo che è accaduto durante il matrimonio di Bertolucci. "Eh, sì dai. Parliamo di quel cazzo di cavallo", comincia Paolo che poi invita Adriano a raccontare come è andata la vicenda: "Lui nemmeno se lo ricorda. Ma quando si sposò decisi di regalargli questo cavallo". "Eh ma lo sai perché lo fece? - lo interrompe Bertolucci - Perché è l’unico regalo di nozze per il quale poi il ricevente deve pagare una quota al mese altissima. Era come prendere una casa in affitto, praticamente".