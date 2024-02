Italia, torna la Coppa Davis: quando giocheranno Sinner e compagni

ROMA - Un sogno lungo 47 anni, da Santiago del Cile fino a Malaga. Il trionfo ottenuto dagli Azzurri in Coppa Davis ha rappresentato una delle pagine di Sport più esaltanti del 2023. E nella prossima edizione Sinner e compagni dovranno cercare di difendere il titolo ottenuto in Spagna contro l’Australia. Grazie a quel successo, l’Italia ha già ottenuto la qualificazione diretta alla fase a gironi in programma a settembre.