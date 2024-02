Australian Open, retroscena su Sinner-Djokovic: "Ecco perché Nole ha perso"

Djokovic era debole contro Sinner

Djokovic non ha cercato scuse per la sconfitta contro Sinner e non ha neanche reso pubblici i problemi di salute: "Non voleva andare dal dottore per non essere scoperto dai giornalisti. Per questo ha giocato così male, era evidente che era debole". Nole adesso si prenderà una lunga pausa. A febbraio non disputerà tornei per riposarsi e allenarsi. Il numero 1 al mondo dovrebbe tornare in campo a marzo in occasione dell'Indian Wells Masters 1000.