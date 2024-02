Wta Linz, eliminata Bronzetti: Mertens vola ai quarti di finale

LINZ (AUSTRIA) - Termina al secondo turno l'avventura di Lucia Bronzetti nell'"Upper Austria Ladies Linz", torneo promosso a WTA 500 (montepremi di 922.573 dollari), che si sta disputando sul veloce indoor della 'TipsArena' della città austriaca. Nel match che ha aperto il programma odierno sul campo centrale, la 25enne di Villa Verucchio, n.58 Wta, cede in due set (6-1 6-3) in un'ora e 18' di gioco, alla belga Elise Mertens, n.26 del mondo e quarta testa di serie del torneo, reduce dal trionfo, nella finale di doppio, all'Australian Open conquistato con la taiwanese Hsieh.