Sinner e la storia agli Australian Open: il post social che ricorda il trionfo

Domenica 28 gennaio, ore 13:31, una data e un momento che per Sinner e tutta l'Italia del tennis e dello sport rimarranno indelebili. È passata una settimana dal trionfo di Jannik agli Australian Open in finale contro Medvedev, un successo storico arrivato in uno Slam dopo 48 anni dall'ultima volta di Adriano Panatta. Per questo, su Twitter, la Federtennis ha voluto ricordare quell'attimo con la data e l'orario precisi, quando Sinner ha chiuso l'ultimo punto e poi s'è sdraiato a terra sul cemento di Melbourne, realizzando il capolavoro che è stato in grado di confezionare.