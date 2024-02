Classifica Atp: la posizione di Sinner. Djokovic resta primo

Resta tutto come è in vetta al ranking Atp di tennis. Novak Djokovic è sempre il numero 1 nonostante l'uscita in semifinale agli Australian Open. Il 36enne serbo precede lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il russo Daniil Medvedev. Ai piedi del podio c'è Jannik Sinner. Il campione di Sesto Pusteria guida la pattuglia degli azzurri. Lorenzo Musetti è 27mo (-1), Matteo Arnaldi 41mo (-3), Lorenzo Sonego 46mo (invariato) e Flavio Cobolli che scala cinque posizioni ed è 71mo. Grazie ai quarti di finale a Montpellier, il romano migliora ulteriormente il suo best ranking.