Wta Cluj, Cocciaretto ed Errani vincono all'esordio

CLUJ-NAPOCA (ROMANIA) - Esordio positivo per Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani al "Transylvania Open", Wta 250 da 267.082 dollari di scena sul veloce indoor di Cluj-Napoca, in Romania. La 23enne di Fermo, numero 56 del ranking e 5 del seeding, reduce dagli ottavi nel 500 di Linz, ha battuto senza problemi 6-0, 6-1 la colombiana Emiliana Arango, numero 122 del ranking. Ora Cocciaretto sfiderà la britannica Harriet Dart .

Wta Cluj, Errani avanti senza problemi

Debutto senza particolari problemi anche per Sara Errani, n.98 WTA e reduce dal titolo di doppio vinto a Linz in coppia con Jasmine Paolini, che ha battuto 6-2, 6-4 la statunitense Caty McNally, n.170 del ranking. "Cosa mi spinge a continuare a giocare? - le parole della 36enne tennista di Massa Lombarda - La passione che ho sempre per questo sport e che mi fa affrontare una partita dopo l'altra con lo stesso entusiasmo". Avversaria dura ora, con la sfida contro la tedesca Tatjana Maria, n.49 del ranking e seconda favorita del seeding.