Indian Wells, 10 italiani nel tabellone principale: ci sono Sinner e Paolini

ROMA - Novak Djokovic attesissimo a Indian Wells. Per la prima volta dopo cinque anni, tornerà in California il numero 1 del mondo che punta al record di sei titoli nel torneo. Campione nel 2008, 2011, 2014, 2015 e 2016, il serbo ha firmato la più lunga serie di successi consecutivi nella storia del torneo, 20 tra il 2014 e il 2016. Non ha più giocato in California dal 2019. Presente anche Alcaraz, campione in carica. Tra gli italiani: Jannik Sinner (numero 4 ATP) semifinalista nel 2023, Lorenzo Musetti (27), Matteo Arnaldi (41), Lorenzo Sonego (46) e Flavio Cobolli (71). Tra le donne: Jasmine Paolini (numero 25 WTA), Lucia Bronzetti (53), Elisabetta Cocciaretto (56), Martina Trevisan (58) e Camila Giorgi (66). Indian Wells è in programma dal 3 al 17 marzo all'Indian Wells Garden.