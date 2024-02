Dimitrov cuore d’oro: sale sugli spalti per un selfie con un tifoso

MARSIGLIA - Continua a fare molto bene Grigor Dimitrov, il tennista bulgaro che nel 2024 ha giocato nove partite e ne ha vinte otto. L'ultimo successo l'ha firmato in Francia, nell'Atp di Marsiglia, contro lo statunitense Sebastian Korda, vincendo in due set con il punteggio 6-1, 7-6(5) e accedendo così ai quarti di finale del torneo. A fine match Dimitrov si è reso protagonista anche di un gesto molto bello nei confronti di un tifoso che l'ha incitato per tutta la gara: ha scavalcato e ha raggiunto gli spalti per scattare un selfie con il suo fan e l'ha ringraziato di persona per il supporto. Un gesto che è stato catturato dai presenti e che è diventato virale anche sui social.